Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 80-летняя Вовк каждое лето запасается этими продуктами: помогают продлить жизнь

80-летняя Вовк каждое лето запасается этими продуктами: помогают продлить жизнь

11 августа 2023 15:15
80-летняя Вовк каждое лето запасается этими продуктами: помогают продлить жизнь

Звезда раскрыла свой секрет.

Ангелина Вовк даже в 80 лет продолжает активно работать. Поклонники гадают, в чем секрет знаменитости. Оказалось, что дело не только в отличной генетике.

Телеведущая давно прибегает к одной маленькой хитрости. Плодотворно трудиться и при этом потрясающе выглядеть ей помогают сразу несколько продуктов.

В одном из интервью звезда экрана призналась, что по утрам пьет горячую воду. И каждое лето Вовк запасается иван-чаем. К тому же знаменитость поддерживает себя в форме благодаря чаю с такими полезными добавками, как чабрец, имбирь, клюква и облепиха.

Не забывает Ангелина Михайловна и про занятия спортом. По утрам Вовк всегда делает разминку. И советует всем как можно раньше включать в свою жизнь тренировки. Тогда, по уверению знаменитости, даже в старости можно избежать больших проблем с опорно-двигательным аппаратом.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше