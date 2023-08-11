80-летняя Вовк каждое лето запасается этими продуктами: помогают продлить жизнь
Звезда раскрыла свой секрет.
Ангелина Вовк даже в 80 лет продолжает активно работать. Поклонники гадают, в чем секрет знаменитости. Оказалось, что дело не только в отличной генетике.
Телеведущая давно прибегает к одной маленькой хитрости. Плодотворно трудиться и при этом потрясающе выглядеть ей помогают сразу несколько продуктов.
В одном из интервью звезда экрана призналась, что по утрам пьет горячую воду. И каждое лето Вовк запасается иван-чаем. К тому же знаменитость поддерживает себя в форме благодаря чаю с такими полезными добавками, как чабрец, имбирь, клюква и облепиха.
Не забывает Ангелина Михайловна и про занятия спортом. По утрам Вовк всегда делает разминку. И советует всем как можно раньше включать в свою жизнь тренировки. Тогда, по уверению знаменитости, даже в старости можно избежать больших проблем с опорно-двигательным аппаратом.