80-летняя невеста произвела фурор в Сети: стоит взглянуть и на жениха

Преклонный возраст — это не повод отказываться от поиска личного счастья. Джанет Мерриман тоже решила придерживаться этой позиции и в 80 лет во второй раз вышла замуж.

Для основной церемонии она выбрала роскошное белое платье из кружева с высоким разрезом и глубоким декольте. А затем сменила наряд и продемонстрировала публике свои загорелые ноги. Новый образ также подчеркнул фигуру пенсионерки, чего многие ее ровесницы всегда опасаются. К тому же в Сети нашлись такие, кто были недовольны таким видом старушки. Однако многие поддержали Джанет и ее выбор.

Впрочем, пожилая красавица вряд ли обращает внимание на гневные комментарии. Теперь ее главной поддержкой и опорой является любящий супруг, который на 20 лет моложе. Статный седовласый мужчина выглядит стильно и привлекательно. Он заставляет возлюбленную смеяться, и, судя по всему, его не смущают откровенные образы избранницы.