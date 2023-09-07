8 сентября все знаки зодиака будут преследовать ссоры и неудачи: вот кому особенно не повезет

Первая неделя сентября закончится весьма напряженным днем. Утро пятницы, как уверены астрологи, принесет большинству знаков зодиака лишь несчастья и ссоры. После обеда стоит ждать спокойного периода, однако многим предстоит разбираться с последствиями утренних конфликтов.

Близнецы

Близнецам стоит посвятить день решениям финансовых вопросов. Домашний бюджет или планирование расходов компании — со всем вы справитесь играючи.

Весы

Для Весов пятница точно не будет удачной. Все их планы не реализуются, а встречи с близкими приведут лишь к ссорам. И вторую половину дня, как советуют астрологи, лучше провести в одиночестве, чтобы не привлечь новые беды.

Водолей

Целеустремленность Водолеев может стать причиной конфликтов. Ваше желание как можно скорее разобраться с делами, не обращая на близких внимания, расстраивает окружающих, которые не готовы скрывать свои обиды.

Козерог

Козерогам пора перестать думать о будущем и сконцентрироваться на настоящем. Ведь если не решить множество проблем, которые накопились за ближайшее время, то все мечты никогда не воплотятся в жизнь.

Лев

Львам стоит положиться лишь на самих себя. Окружающие точно не оценят по достоинству ваши планы и даже самые преданные союзники будут только тормозить.

Дева

Девам стоит обратить внимание на новых знакомых. Не исключено, что рабочие отношения со временем примут неформальный характер. Также возможно начало романтических отношений.

Рак

Раков ждет благоприятный день. Но для решения всех задач лучше сконцентрироваться на на собственных силах и ни у кого не просить помощи.

Рыбы

Рыб ждет весьма напряженный день. Общение с близкими будет тяжелым, а коллеги точно не будут на вашей стороне. К вечеру ситуация станет лишь хуже.

Овен

Удача будет на стороне Овнов. Представители этого знака точно справятся со всеми задачами. Вечером же их ждет приятная компания близких друзей.

Скорпион

Скорпионам можно смело заняться решением важных вопросов. Все переговоры закончатся успешно, а задуманное осуществится в самые ближайшие сроки.

Телец

Лишь природный оптимизм поможет Тельцам сохранить самообладание. Им предстоит весьма тяжелый день, но чувство юмора скрасит все неудачи и конфликты.

Стрелец

Стрельцам необходимо остерегаться финансовых операций и новых знакомых. Вероятнее всего, сделки окажутся невыгодными, а окружение попытается вас обмануть или подставить.