8 лет как в аду: Ильин сто раз пожалел, что связался с дочерью Табакова

Андрей Ильин известен не только своими карьерными успехами, но и многочисленными романами. Звезда «Каменской» официально был женат два раза, а между браками встречался с самыми эффектными отечественными артистками. И после первого развода начал роман с наследницей Олега Табакова — Александрой.

С эффектной и талантливой артисткой Ильин был вместе восемь лет. Со стороны пара выглядела крайне эффектно, привлекая внимание и коллег, и многочисленных поклонников. Но за закрытыми дверями между влюбленными постоянно происходили ссоры.

Как позднее писали СМИ, Александра считала себя выше по статусу, чем Ильин, из-за своей фамилии. Девушка постоянно указывала артисту, как ему повезло встречаться с родственницей легенды кино. И постоянно упрекала избранника за то, что он не может обеспечить ей роскошную жизнь.

В итоге Ильин не справился с постоянным давлением. Он расстался с Табаковой, а на следующий роман решился через несколько лет. И до сих пор он старается не вспоминать о той связи, которая стала для артиста настоящим испытанием.