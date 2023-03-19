8 детей радистки Кэт: кто сыграл в самом драматичном эпизоде «Семнадцати мгновений весны»

Картина Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны» полна сильных сцен, которые берут за душу. Пожалуй, одним из самых драматичных эпизодов стал момент, где эсэсовец измывается над грудным ребенком радистки Кэт. Чем еще примечательна эта сцена?

Несмотря на то, что эпизод получился коротким, его съемки заняли несколько дней. Для отрывка, где раздетый младенец плачет у распахнутого окна, понадобился настоящий ребенок, хотя во многих сценах сына радистки «играла» кукла.

Режиссер Лиознова знала, что дело не ограничится одним ребенком, ведь младенцам были необходимы частые перерывы. Создателям потребовалось аж восемь детей, чтобы отснять эту драматичную сцену. Их «занимали» в Доме младенцев, который располагался недалеко от студии.

Существует версия, что в этом эпизоде снялась реальная дочь Екатерины Градовой — Маша Миронова. Но другие источники это опровергают, ведь она появилась на свет в первой половине 1973 года, когда фильм уже был снят и смонтирован. Кинодебют дочери Градовой и Андрея Миронова состоялся лишь спустя несколько лет в фильме о приключениях Тома Сойера.