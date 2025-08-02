8 часов паники и попыток выжить: любимый зомби-сериал Кинга зрители прозвали пародией на «Ходячих мертвецов» — но «переобулись» за пару серий

Когда Netflix выпускал «Черное лето», зрители не то, чтобы ждали шедевра. Скорее наоборот — многие дружно фыркнули: мол, очередная копия «Ходячих мертвецов», еще один зомби-сериал в эпоху, когда зомби уже приелись. Тем удивительнее, что спустя пару серий те же самые зрители залипли намертво — а заодно с ними и Стивен Кинг.

Король ужасов вообще любит находить жемчужины в жанровом хламе. И «Черное лето» он не только высоко оценил на Letterboxd — он восторженно нахваливал в Twitter:

«Никаких долгих, изнуряющих диалогов. Никаких бесконечных флешбеков. Диалогов почти нет. Снято вживую, с одного плеча. Многим шоураннерам стоило бы поучиться у них. Если бы умели».

На деле сериал оказался спин-оффом малозаметного проекта «Нация Z» — сомнительного трэша, дожившего до пяти сезонов на SYFY. Но «Black Summer» пошел другим путем: никаких шуточек, только хардкор. Камера — трясущаяся, атмосфера — наэлектризованная, сюжет — это просто восемь часов паники и попыток выжить.

Критики сперва ворчали — мол, где же развитие персонажей? Но потом вышел второй сезон, и внезапно все встало на места. 100% на Rotten Tomatoes, аплодисменты за мрачную честность, и все та же непредсказуемость: умереть мог кто угодно и в любой момент. И вот тогда многие признали: это не пародия на «Ходячих», это их злая, дерзкая альтернатива.

Жаль только, что Netflix убил сериал на взлете. Третий сезон так и не вышел. Но для ценителей жанра «Черное лето» остается скрытым бриллиантом — и если уж Стивен Кинг в восторге, может, стоит попробовать?

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