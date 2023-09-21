79-летняя отшельница Агафья Лыкова никогда не ест эти продукты: секрет здоровья

Агафья Лыкова всю сознательную жизнь провела в глухой тайге. Вдали от благ цивилизации 79-летняя отшельница не знает проблем со здоровьем.

Бабушка никогда в жизни не притрагивалась к табаку и алкоголю, но секрет ее долголетия не только в этом. Она строго придерживается наставлений отца-старовера и не употребляет в пищу продукты, без которых большинство людей не представляют своего существования.

Например, старушка не пьет чай, считая этот напиток греховным. К тому же она никогда не ест сахар и сладости. Не бывает на столе Лыковой и продуктов из магазина. На них есть штрихкод, который она считает «кодом Антихриста».

Если же кто-то принесет Агафье еду, приготовленную своими руками, то она откажется от такого подарка, а если и возьмет, то выбросит: мирская пища находится под запретом. В дар жительница тайги может принять только обычную муку, крупы или сухофрукты.