79-летний рокер женится на молоденькой: никто не понимает, что он в ней нашел

Легенда мирового рока и бессменный солист Rolling Stones Мик Джаггер недавно ошарашил публику знаменательной новостью. Музыкант женится на балерине Мелани Хэмрик, которая моложе него на 43 года.

Джаггер с молодых лет отличался любвеобильностью. Он был женат дважды и нажил восемь детей от пяти избранниц. Сегодня 79-летний уже является прадедушкой, но, несмотря на это и свой возраст, рокер не утратил своей прыти.

Мик в очередной раз готовится стать мужем. Он сделал предложение руки и сердца 36-летней Мелани Хэмрик, которая уже успела похвастаться обручальным кольцом.

Поклонники Джаггера не спешат радоваться за своего кумира. По их словам, его избранница не отличается ни красотой, ни харизмой. У Мелани худощавая фигура, неприметные черты и недовольное выражение лица. Интернет-пространство кишит негативными комментариями в отношении Хэмрик. Никто не понимает, что такой яркий и самобытный музыкант, как Джаггер, нашел в этой «никакой» балерине.