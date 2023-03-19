76 килограммов на двоих: куда пропали едва не похудевшие до смерти сестры Ледневы (фото)

Работники модельных агентств не часто задумываются о том, что могут сделать их резкие слова или требования с психикой начинающих манекенщиц.

Когда Даша и Маша Леденевы пришли на кастинг в одно из таких мест, их внешность посчитали привлекательной и подходящей для этого бизнеса. Но близняшкам посоветовали похудеть, чтобы на их лицах появились острые скулы. В итоге девочки довели себя до нервной анорексии. Одна из сестёр весила всего лишь 36 килограмм, а вторая - 40.

Благодаря вниманию общественности удалось собрать необходимые средства на лечение девочек, и их удалось спасти. Маша и Даша окончили школу с золотыми медалями и стали заниматься продвижением своих социальных сетей. Близняшки не появляются в поле зрения СМИ, но довольно часто выкладывают фото в личных блогах. Красавицы выглядят потрясающе и ведут интересный образ жизни. Но самое главное то, что теперь они здоровы.