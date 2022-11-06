75-летняя цыганка Рада вызовет оторопь: секрет вечной молодости раскрыт

Светлана Тома до сих пор получает письма от поклонников с признаниями в любви. Ее цыганка Рада в фильме «Табор уходит в небо» раз и навсегда покорила зрителей. Любопытно, что с годами актриса не утратила своего очарования.

К своему возрасту 75-летняя артистка относится спокойно и называет его неизбежностью. По признанию Светланы, она часто вспоминает слова Чехова о том, что в человеке все должно быть прекрасно. Следуя этому принципу, артистка не забывает следить за своей внешностью, уделяя одинаковое внимание как физической форме, так и одежде.

При этом, как оказалось, звезда экрана не пользуется достижениями пластической хирургии, которых попросту боится. Секрет ее вечной молодости кроется в потрясающей генетике. «Доверяю только своей природе», — подчеркнула Светлана Андреевна в интервью, которое дала изданию «Комсомольская правда ».