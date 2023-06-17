72-летний Фил Коннорс из «Дня сурка» нашел молоденькую: обомлеете, когда ее увидите

Билл Мюррей, отметивший в прошлом году свое 72-летие, завел новый роман. Звезда фильма «День сурка» встречается с 43-летней Келис, которая известна в мире музыки. Избранница экранного Фила Коннорса обладает колоритной и запоминающейся внешностью.

У темнокожей певицы брутальные черты лица, крупная фигура и широкие бедра. Выбор Билла поймет не каждый, ведь рядом с такой мощной дамой «потеряется» любой мужчина. Новость об отношениях актера с молодой пассией переполошила народ.

Поклонники Мюррея уверены, что певица охотится за состоянием именитого артиста и ни о какой любви нет и речи. Но на самом деле между Биллом и Келис немало общего. Оба они дважды состояли в браке, оба недавно схоронили своих супругов.

Мюррей и Келис являются многодетными родителями. У звезды «Охотников за привидениями» шестеро наследников, а у певицы — трое.

Пара весело проводит время и не обращает внимания на желчные комментарии и подколы интернет-пользователей.