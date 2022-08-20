Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи И это в 72 года: Науменко из «Иронии судьбы» заставила россиян ахнуть

И это в 72 года: Науменко из «Иронии судьбы» заставила россиян ахнуть

20 августа 2022 08:15
И это в 72 года: Науменко из «Иронии судьбы» заставила россиян ахнуть

Ольга Науменко прошла через тернии на пути к своему счастью.

Актрису Ольгу Науменко мало кто из россиян знает по имени. Однако стоит лишь произнести «невеста Жени Лукашина», как зрители тут же понимают, о ком идет речь.

Красавица и умница Науменко подавала большие надежды в кинематографе: жениться на ней хотели многие, но утвердительно она ответила лишь одному человеку — Александру Скворцову. Прожив с мужчиной несколько лет и родив ему дочь Шурочку, Науменко сполна хлебнула горя: свекровь наотрез отказывалась признавать внучку.

На этом проблемы семьи не закончились: внезапно дочь артистов заболела. Спасти Шурочку не сумели.

Во второй раз звезда «Иронии судьбы» стала мамой уже в 40 лет. Сегодня Науменко уже 72, но на этот возраст актриса не выглядит. Светящиеся глаза и отсутствие морщин отмечают не только поклонники самой киноленты, но и все знакомые артистки.

«Богиня с огромными глазами», «Выглядеть так — просто противозаконно», «Красивая женщина», «Ни следа морщин», «Фантастическая генетика», — писали ей

И это в 72 года: Науменко из «Иронии судьбы» заставила россиян ахнуть

Фото: скриншот программы "Пока все дома"

Фото: Фото: скриншот "Иронии судьбы или с легким паром"
Алина Крылова
Алина Крылова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
2 комментария
Related video