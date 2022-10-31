71-летний Розенбаум озвучил имя любимой женщины: жене до нее далеко

Александр Розенбаум очень тепло относится к собственной семье. В 1975 году он женился на рентгенологе Елене Савшинской. Спустя год у пары произошло пополнение — родилась дочка Анна. Жену и дочь Розенбаум ласково называет «мои женщины». Но, как выяснилось, в сердце у 71-летнего артиста нашлось место и для еще одной представительницы прекрасного пола.

Речь идет о домработнице Розенбаума, которая помогает ему по хозяйству уже 30 лет. За это время она стала частью его семьи. Певец особенно тепло к ней относится, ведь он считает, что созданием уюта должны заниматься исключительно женщины. Но так как жена и дочь не спешат брать на себя бытовые обязанности, то весь дом артиста держится на помощнице.

«Это моя любимая женщина. Даже не домработница, а домоправительница, Фрекен Бок», — заявил Розенбаум в шоу «Ты не поверишь!».

При этом артист может и сам организовать собственный быт. Например, когда он подолгу живет в Москве, а не в загородном доме, он регулярно делает покупки и легкую уборку в столичной квартире.