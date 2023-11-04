700 тысяч рублей за «Примадонну»: Киркоров как с цепи сорвался после возвращения бывшей

Последние два года Алла Пугачева скитается по миру. Сначала пожилая звезда обосновалась в Израиле, но вскоре была вынуждена покинуть страну и переехать на Кипр. Но и на солнечном острове певица надолго не задержалась, решив все же вернуться на родину. Визит исполнительницы взволновал ее бывшего мужа.

Филиппа Киркорова атаковали вопросами об экс-супруге, однако поп-король хранит молчание. Вчера певец приехал на презентацию клипа своей подруги Люси Чеботиной. Артистка показала публике видео на песню «Псевдомодели». Исполнитель отказался комментировать возвращение Пугачевой, но удивил публику странной выходкой.

В рамках мероприятия прошел благотворительный аукцион. На кону стояла картина «Примадонна» за 700 тысяч рублей. Киркоров вступил в борьбу за полотно и одержал победу. Ведущий пошутил, что холст с таким названием обязан появиться в доме артиста.