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70-летняя Луппиан ни разу не делала пластику: свежее фото актрисы поражает

24 сентября 2023 10:00
70-летняя Луппиан ни разу не делала пластику: свежее фото актрисы поражает

Артистка раскрыла свой секрет.

Лариса Луппиан не поддалась моде на пластические операции. В этом году актриса отметила 70-летний юбилей. Знаменитость решила стареть естественно, а получилось еще и красиво.

Многие коллеги артистки ложились под нож, но краше не стали. Видимо, супруга Михаила Боярского многому научилась на чужих ошибках. Когда другие превратились в жертв пластики, она не перестала поражать народ потрясающим внешним видом.

Избраннице д’Артаньяна не дать больше 50 лет.

В одном из интервью она раскрыла свой главный секрет.

Бьюти-лайфхаков от пассии музыканта не дождались. Луппиан уверена, что остается молодой не благодаря кремам и правильному питанию. Лариса Регинальдовна считает, что не потеряла форму потому, что всю жизнь крутилась как волчок. Она никогда не сидела без дела, совмещая работу с воспитанием детей, а потом и внуков.

70-летняя Луппиан ни разу не делала пластику: свежее фото актрисы поражает
Фото: кадр из видео «Петербуржские тайны семьи Боярских» (2022), кадр из фильма «Поздняя встреча» (1978)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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