7 уроков из диснеевских мультиков, которые поймут только взрослые

Они учат доброте, искренности и дружбе. Но некоторые уроки маленькие зрители могут понять, лишь повзрослев.

Не изменяйте себе

«Холодное сердце»

Любой психолог скажет, что без принятия себя невозможно стать счастливым. Нужно полюбить свои особенности и научиться жить в гармонии с собой. Они остаются с нами на всю жизнь, а окружающие люди приходят и уходят. Стоит ли слушать критиков, которые ничего не знают о нас?

Герои Диснея доказывают, что делать это не нужно.

Эльза из «Холодного сердца» долго пыталась соответствовать представлениям окружающих, и скрывала свою силу. Ей было непросто осознать, что нужно гордиться магией, а не ненавидеть ее. И лишь когда она приняла это, почувствовала себя по-настоящему счастливой и начала творить добро.

Следуйте за мечтой

«Рапунцель: Запутанная история»

Этот жизненный урок яркой нитью проходит через большинство мультфильмов Диснея. Смогло бы человечество достичь такой степени развития, если бы люди не мечтали?

Именно воображение открывает новые возможности для осуществления задуманного.

На примере Рапунцель зрители видят, что нет ничего невозможного, если человек не отказывается от своей мечты. Девушка, которая боялась выйти из башни, преодолела свой страх только ради того, чтобы увидеть вблизи манящие огоньки. Несмотря ни на что она двигалась вперед, и обрела то, о чем и думать не смела.

Просите о помощи

«Аладдин»

Как и большинство мультфильмов, диснеевские проекты учат доверять другим людям. Мир совсем не такой темный и злой, каким иногда представляется взрослым. Добрых людей гораздо больше, чем дурных. И попросить о помощи в нужный момент – это нормально.

Так Белоснежка получила помощь от гномов в глухом лесу, где едва не погибла.

А Аладдина всегда поддерживали его волшебные друзья. Просить помощи – не стыдно. Хотя, конечно, не в любой ситуации нужно полагаться исключительно на окружающих.

Не теряйте голос

«Русалочка»

В случае с Русалочкой потеря голоса была буквальной, но зрители понимают, что это только метафора. Ариэль отказалась от возможности говорить, лишь бы обрести человеческие ноги. Но вскоре поняла, что обмен оказался неравноценным. Ведь она ничего не смогла объяснить принцу.

Мультфильм учит тому, что одна из самых ценных возможностей – это право высказывать свое мнение.

Но мы забываем об этом, когда поддаемся страхам и комплексам. И из-за этого рискуем не меньше, чем Русалочка.

Не жалейте о прошлом

«Король лев»

Человек, который слишком часто оглядывается назад, может навсегда лишиться возможности двигаться вперед. Если в прошлом были ошибки и неудачи, там они и должны оставаться.

С их помощью мы получаем ценный опыт, чтобы впредь не повторять.

Симба из «Короля льва» или Мерида из «Храброй сердцем» долго не могли посмотреть в лицо своим прошлым страхам. Только закрыв эту дверь, они смогли научиться жить полной жизнью.

Не доверяйте первому впечатлению

«Красавица и чудовище»

Надейся на лучшее, но будь готов к худшему – один из главных принципов, не позволяющих быть обманутыми. Зло часто притворяется добром. И, наоборот, добро иногда прячется за ожесточенной маской.

Поэтому не стоит верить первому впечатлению.

Белль из «Красавицы и чудовища» рассмотрела истинную натуру заколдованного принца. А Урсула из «Русалочки», хоть и обладала голосом Ариэль, была испорчена злобной душой.

Верьте в любовь

«Спящая красавица»

В душе всегда должно оставаться место для искренних чувств. Эта мысль яркой нитью проходит через все мультфильмы Диснея. Даже после предательств и разочарований должна оставаться надежда на то, что вскоре на пути встретится настоящая любовь.