7 Sci-Fi сериалов, оказавшихся круче книги-первоисточника: в списке и свежее «Укрытие», и хитовый проект с рейтингом 8.5

Все мы привыкли, что экранизация редко может сравниться с книгой. Чаще всего зрители остаются разочарованными: сюжет упростили, любимых героев убрали, а магию оригинала растеряли.

Кажется, это правило стало аксиомой для любого книжного фаната. Но иногда случается чудо. Режиссеры и сценаристы не просто переносят историю на экран, а весьма удачно её переосмысливают.

Например, добавляют глубины и делают это настолько круто, что даже преданные поклонники первоисточника признают: сериал оказался лучше. Мы собрали как раз7 таких проектов — гениальные исключения из правил, сумевшие превзойти книги, лежащие в основе сюжета..

«Сотня» (2014–2020)

IMDb: 7.5

Сюжет: Сто юных преступников отправляют с умирающей орбитальной станции на Землю, чтобы проверить, пригодна ли она для жизни после ядерной войны.

Почему лучше книги: Сериал быстро вышел за рамки подросткового романа, превратившись в жёсткую и взрослую сагу о выживании, моральном выборе и политике, с гораздо более сложными персонажами и непредсказуемыми сюжетными поворотами.

«Станция "Одиннадцать"» (2022)

IMDb: 7.6

Сюжет: После пандемии, уничтожившей цивилизацию, группа выживших пытается сохранить искусство и человечность в новом жестоком мире.

Почему лучше книги: Сериал превратил фрагментарное и меланхоличное повествование книги в целостную и эмоционально мощную историю, глубже раскрыв судьбы ключевых персонажей и связав все сюжетные линии в более удовлетворительный финал.

«Видоизменённый углерод» (2018–2020)

IMDb: 7.9

Сюжет: Наёмник Такеши Ковач расследует убийство богатейшего человека в мире, где сознание можно переносить в новые тела.

Почему лучше книги: Сериал отказался от излишней философской перегруженности и побочных сюжетов романа, сконцентрировавшись на динамичном детективе и эффектной визуальной эстетике, которая идеально передала мрачный стиль киберпанка.

«Человек в высоком замке» (2015–2019)

IMDb: 7.9

Сюжет: Альтернативная история, в которой нацисты и Японская империя победили во Второй мировой войне и разделили между собой США.

Почему лучше книги: Если роман был скорее философским эскизом, то сериал детально проработал этот мир, показав глобальную политику, жизнь на оккупированных территориях и внутреннюю борьбу сопротивления, добавив масштаба и глубины.

«Укрытие» (2023–настоящее время)

IMDb: 8.1

Сюжет: Тысячи людей живут в гигантском подземном бункере, веря, что внешний мир отравлен. Инженер Джульетт начинает раскрывать тёмные тайны их убежища.

Почему лучше книги: Сериал объединил разрозненные новеллы оригинала в целостный и напряжённый нарратив, сделав второстепенных книжных персонажей главными героями и усилив атмосферу паранойи и клаустрофобии.

«Рассказ служанки» (2017–2025)

IMDb: 8.3

Сюжет: Галаад — это тоталитарное государство, возникшее на обломках США. В нём правят религиозные фундаменталисты, которые превратили женщин в бесправных «служанок», существующих только для рождения детей.

Почему лучше книги: Сериал значительно расширил мир и идеи романа, превратив пассивную наблюдательницу в активную бунтовщицу. А еще подробно показал механизмы власти, сопротивление и бэкграунд антагонистов, что добавило истории политической остроты и драматизма.

«Пространство» (2015–2022)

IMDb: 8.5

Сюжет: В будущем, где Солнечная система колонизирована, экипаж корабля «Росинант» оказывается в центре межпланетного заговора, угрожающего начать войну.

Почему лучше книги: Сериал смог визуализировать сложный научный подход книг (невесомость, физика) и сделать политические интриги более наглядными и динамичными, сохранив при этом всю глубину оригинальной саги.

Ранее мы писали: Не только Sci-Fi, но и комедии: 7 фильмов СССР, предсказавших будущее — здесь и нейросети, и космос, и экология