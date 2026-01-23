7 мини-сериалов смотрятся быстро, а впечатляют надолго: если упустили их в 2025-м, советую наверстать

Иногда самые яркие впечатления дарят не масштабные блокбастеры, а от скромные, но выверенные до мелочей мини-сериалы. Они не собираются занимать вас на месяцы, зато упаковывают в несколько серий столько смысла и эмоций, на что иным проектам не хватает целых сезонов.

2025-й год оказался на удивление щедр на такие компактные истории: от британского триумфатора, снятого одним дублем, до пронзительного российского драмеди. Их легко было пропустить в общем потоке, но тот, кто нашёл, получил целый мир.

Эта подборка как раз про такие находки. Мы собрали сериалы, которые, может, и не кричали о себе с каждого билборда, но собрали восторженные отзывы и высокие рейтинги от зрителей. Здесь есть место и напряжённому триллеру, и чёрной комедии, и мрачному вестерну – в общем на любой вкус и настроение.

Готовы взглянуть на истории прошлого сезона, которые точно заслуживают вашего внимания на уикэнде? Гарантируем: после них вы ещё долго будете вспоминать героев и пересматривать любимые сцены.