7-летняя россиянка стала миллионером из списка Forbes: как ей это удалось

Настя Радзинская известна на весь мир своими социальными сетями. 7-летняя девочка делится с миллионами подписчиков десятками видео, и, как оказалось, это сделало ее миллионером.

Съемка роликов для юной жительницы Краснодарского края стала необходимостью практически с первых дней ее жизни. Дело в том, что она родилась с диагнозом ДЦП, и врачи порекомендовали снимать ребенка на камеру, чтобы снять у нее все зажимы и скованность. Такая терапия понравилась Насте, которая все больше и больше времени проводила перед объективом.

Со временем же родители Насти решили завести ей страницу в социальных сетях. Сначала они выкладывали ролики с распаковкой, где малышка показывала свои новые игрушки. Короткие записи мгновенно снискали популярность, поэтому уже через год после запуска блога на нее было подписано больше одного миллиона человек.

Сегодня Настя считается одним из самых богатых YouTube-блогеров. За прошлый год, как пишут эксперты, ей удалось заработать 28 миллионов долларов, а за ее страницами следит больше 88 миллионов человек. Такая популярность полностью изменила жизнь семьи: из Краснодарского края Радзинские переехали в США, а все близкие теперь заняты работой на блог Насти.