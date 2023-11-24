7 имен, которые навсегда запрещено давать детям: некоторые из них звучат мило

Имя — это то, что остается с человеком на всю жизнь. Если фамилии многие (особенно женщины) меняют с годами, то переименовывать себя не принято. Поэтому мама с папой должны ответственно подходить к выбору того, как будут звать их чадо. Некоторые родители уходят с именами «в полный отрыв».

Благодаря самым «творческим» семьям некоторые имена в России запретили. Отдельные родители, пожелавшие выделиться, создали прецедент, из-за которого теперь нельзя именовать детей несколькими странными словами и словосочетаниями, не привычными для общества.

В список вошли Нутелла (название шоколадной пасты), различные ненормативные словосочетания, титулы, ранги (Король, Величество и другие), Санта-Клаус, сочетания цифр, а также буквенно-цифровые шифры. Например, БОЧ рВФ 260602 — это реальный человек, появившийся на свет в 2002 году.