Киноафиша Статьи 7 фильмов за 12 лет: кто дольше всех играл Джеймса Бонда — и почему Крейг все равно обошел его

27 сентября 2025 09:25
Рекордсменов оказалось двое.

Каждый новый «агент 007» — это всегда перезапуск франшизы. Кто-то уходит на пике, кто-то — после провала, а кого-то зрители вспоминают только как курьез. Но если сложить все воедино, мы увидим четкую таблицу: кто держался в роли дольше всех и кто сыграл Бонда всего один раз.

Вот краткая «шпаргалка» по всем шести главным исполнителям:

Актёр Фильмов Годы
Джордж Лэзенби 1 1969
Тимоти Далтон 2 1987–1989
Пирс Броснан 4 1995–2002
Дэниел Крейг 5 2006–2021
Шон Коннери 6 1962–1971 (+ 1983 вне канона)
Роджер Мур 7 1973–1985

Короткоживущие Бонды. Лэзенби остался в истории лишь как актер одного фильма. Его «На секретной службе Ее Величества» сейчас называют культовым, но тогда он выглядел чужеродным. Тимоти Далтон успел сыграть дважды, но его мрачный и «жесткий» Бонд опередил время — в 80-х зрители ждали больше фейерверков, чем психологической драмы.

Эра Броснана. В 90-е он сделал Бонда снова модным — «Золотой глаз» (1995) был громким событием. Но к началу 2000-х франшиза скатилась в пародию на саму себя, и «Умри, но не сейчас» с невидимой машиной стал последней каплей.

Возрождение Крейга. Его «Казино Рояль» (2006) обнулил франшизу и вернул в нее реализм. Крейг был Бондом рекордные 15 лет (по времени, а не по количеству фильмов). «Скайфолл» многие до сих пор называют лучшей серией после Коннери.

Коннери и Мур — вечные чемпионы. Коннери сыграл шесть раз в официальных фильмах (и седьмой раз — в неканоничном «Никогда не говори "никогда"»). Его считают эталоном. Но рекордсменом все же остается Роджер Мур: семь фильмов за 12 лет. Да, к финалу он уже заметно «устал» от роли, но именно его чаще всего ставят на первое место в рейтинге по количеству фильмов.

Таким образом, дольше всех официально играл Джеймса Бонда Роджер Мур — 7 фильмов. А по продолжительности пребывания в образе рекордсменом считается Дэниел Крейг.

Ранее мы писали: «Человек неевропейской расы»: новым Джеймсом Бондом уже точно не станут Шаламе с Томом Харди — продюсеры выбрали другой путь

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «007: Координаты "Скайфолл"» (2012)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
