Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Король и Шут. Навсегда» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 7 фильмов о любви, которые сейчас смотрит вся Россия — вкусы мужчин и женщин резко разошлись

7 фильмов о любви, которые сейчас смотрит вся Россия — вкусы мужчин и женщин резко разошлись

13 февраля 2026 10:29
7 фильмов о любви, которые сейчас смотрит вся Россия — вкусы мужчин и женщин резко разошлись

В топе оказались не только мелодрамы.

День всех влюбленных — время, когда даже заядлые цинники начинают гуглить романтические комедии. Онлайн-кинотеатр KION изучил, что пользователи реально смотрели с начала 2025 года по начало февраля 2026-го, и составил топ зрительских симпатий.

В абсолютные лидеры выбилась мелодрама «Семейное счастье» с Евгением Цыгановым. Фильм Стаси Толстой выглядит как почти интимный разговор об отношениях, где классический текст Льва Толстого заговорил современным языком.

Следом идет романтическая комедия «Сводишь с ума» с Милой Ершовой и Юрием Насоновым. Сюжет про зеркало, которое показывает параллельную реальность, а там — любовь всей жизни. Снимали в Петербурге, зрители прониклись.

Теперь про гендерные расклады. Женщины, кроме Цыганова и зеркал, выбрали… «Дракулу». Не удивляйтесь: Люк Бессон снял не хоррор, а романтическую драму с подзаголовком про любовь. Калеб Лэндри Джонс в роли вампира, который 400 лет ждал встречи с женой.

Еще в женском списке — летний ромком «Походу любовь». Картина Яны Климовой-Юсуповой с Анной Завтур и Кузьмой Котрелевым недавно собрала пять наград на фестивале в Великобритании, включая за лучший иностранный фильм.

Мужчины тоже проголосовали за «Семейное счастье», но дальше их вкусы свернули в другую сторону. В топе — «Клевый УLove» про трех подруг на рыбалке среди мужчин, эротический триллер «Соври мне правду» с Павлом Прилучным (фильм 2021 года, но зрители все еще помнят) и фэнтези-мелодрама «Ворон» с Биллом Скарсгардом. Ремейк классики, где главный герой возвращается с того света ради любви.

Фото: Кадры из фильмов «Семейное счастье» (2025), «Сводишь с ума» (2025)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Россияне чаще всего пересматривают 5 мелодрам: «Москва слезам не верит» обогнала Голливуд – вот кто еще в топе Россияне чаще всего пересматривают 5 мелодрам: «Москва слезам не верит» обогнала Голливуд – вот кто еще в топе Читать дальше 14 февраля 2026
«Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут «Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут Читать дальше 18 февраля 2026
Лебедь, рак и Моряк: чем «Салтан» Андреасяна отличается от советского мульта и сказки Пушкина Лебедь, рак и Моряк: чем «Салтан» Андреасяна отличается от советского мульта и сказки Пушкина Читать дальше 17 февраля 2026
Что смотреть после «Грозового перевала»: собрали для вас 3 фильма с похожим вайбом – №1 и 2 связаны с сестрами Бронте Что смотреть после «Грозового перевала»: собрали для вас 3 фильма с похожим вайбом – №1 и 2 связаны с сестрами Бронте Читать дальше 16 февраля 2026
Духовные наследники Хитклиффа и Кэтрин: 5 фильмов о разрушительной любви, после которых «Грозовой перевал» покажется пустяком Духовные наследники Хитклиффа и Кэтрин: 5 фильмов о разрушительной любви, после которых «Грозовой перевал» покажется пустяком Читать дальше 16 февраля 2026
Целых 3 мини-аниме Ghibli можно посмотреть ровно за 45 минут: пропавший щенок, счастливый кит и самая странная любовь Целых 3 мини-аниме Ghibli можно посмотреть ровно за 45 минут: пропавший щенок, счастливый кит и самая странная любовь Читать дальше 15 февраля 2026
В ожидании «Ограбления в Лос-Анджелесе»: вот 5 похожих фильмов, в которых зрители болеют за преступников В ожидании «Ограбления в Лос-Анджелесе»: вот 5 похожих фильмов, в которых зрители болеют за преступников Читать дальше 15 февраля 2026
Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Читать дальше 18 февраля 2026
Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Читать дальше 18 февраля 2026
Я посмотрела запоем эти 3 сериала: затянули с первой минуты – отличный вариант, чтобы разгрузиться вечером Я посмотрела запоем эти 3 сериала: затянули с первой минуты – отличный вариант, чтобы разгрузиться вечером Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше