7 фильмов о любви, которые сейчас смотрит вся Россия — вкусы мужчин и женщин резко разошлись

День всех влюбленных — время, когда даже заядлые цинники начинают гуглить романтические комедии. Онлайн-кинотеатр KION изучил, что пользователи реально смотрели с начала 2025 года по начало февраля 2026-го, и составил топ зрительских симпатий.

В абсолютные лидеры выбилась мелодрама «Семейное счастье» с Евгением Цыгановым. Фильм Стаси Толстой выглядит как почти интимный разговор об отношениях, где классический текст Льва Толстого заговорил современным языком.

Следом идет романтическая комедия «Сводишь с ума» с Милой Ершовой и Юрием Насоновым. Сюжет про зеркало, которое показывает параллельную реальность, а там — любовь всей жизни. Снимали в Петербурге, зрители прониклись.

Теперь про гендерные расклады. Женщины, кроме Цыганова и зеркал, выбрали… «Дракулу». Не удивляйтесь: Люк Бессон снял не хоррор, а романтическую драму с подзаголовком про любовь. Калеб Лэндри Джонс в роли вампира, который 400 лет ждал встречи с женой.

Еще в женском списке — летний ромком «Походу любовь». Картина Яны Климовой-Юсуповой с Анной Завтур и Кузьмой Котрелевым недавно собрала пять наград на фестивале в Великобритании, включая за лучший иностранный фильм.

Мужчины тоже проголосовали за «Семейное счастье», но дальше их вкусы свернули в другую сторону. В топе — «Клевый УLove» про трех подруг на рыбалке среди мужчин, эротический триллер «Соври мне правду» с Павлом Прилучным (фильм 2021 года, но зрители все еще помнят) и фэнтези-мелодрама «Ворон» с Биллом Скарсгардом. Ремейк классики, где главный герой возвращается с того света ради любви.