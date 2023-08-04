7 августа начнутся американские горки: каждый знак зодиака ждет и горе, и радость

Вторая неделя августа будет крайне насыщенной на события. Узнайте, к чему стоит готовиться именно вам.

Овен

Впереди время семейных торжеств и посиделок с друзьями. Вы заведете много полезных знакомств и будете пребывать в отличном расположении духа. Финансовая сторона жизни не подкинет неприятных сюрпризов. А вот здоровье может подвести. Гормональный фон и эндокринная система — ваше уязвимое место.

Телец

В вас проснется настоящий трудоголик, и начальство оценит это по достоинству. Появятся новые идеи для удачного вложения средств. Обстановка дома вас непременно порадует — общение с близкими принесет немало удовольствия. Что действительно может вас расстроить, так это ваше самочувствие.

Уделите больше внимания своему питанию, чтобы избежать серьезных проблем.

Близнецы

Вы, наконец, почувствуете, как стресс выводится из вашего организма. Былые разногласия останутся в прошлом. Больше общайтесь с детьми и животными, чтобы ощутить прилив сил и внутреннюю гармонию. Проявляйте осторожность, когда речь идет о финансах и здоровье. Эти сферы вашей жизни могут добавить поводов для беспокойства.

Рак

На этой неделе вам придется решать финансовые проблемы. Обстановка на работе также добавит головной боли. Чтобы оставаться в форме, не забывайте принимать витамины. Выходные лучше провести в компании самых любимых или хотя бы тех, кто не раздражает вас своим присутствием.

Лев

Вас ждут эмоциональные качели. Многое захочется изменить — и то, что касается профессиональной сферы, и то, что касается личной жизни. В какой-то момент может показаться, что силы совсем вас покинули, но тут на помощь придут верные друзья. Не отказывайтесь от их услуг.

Девы

В личных отношениях, наконец, удастся прийти к взаимопониманию. Если прежде ваше самочувствие оставляло желать лучшего, то теперь вы полны сил и энергии. На работе вас ждут заманчивые перспективы, будьте внимательны при рассмотрении новых предложений.

Чтобы осуществить свои планы, вам придется немало постараться.

Весы

Вам предстоит находиться в центре всеобщего внимания — интровертам это может не понравиться. На работе нужно будет проявлять много инициативы. Помните, что ваши усилия получат хорошее денежное вознаграждение. Что же касается дел сердечных, то устройте своей второй половинке романтическое свидание. Отличное времяпрепровождение гарантировано.

Скорпион

В вашей карьере намечается большой рывок. Новые деловые предложения окажутся весьма заманчивыми. Не исключено, что вас ждет повышение в должности. В личной жизни также кипят страсти. Вы получите признание в любви, которое, правда, покажется вам не совсем уместным.

Стрелец

Вам предстоит непростой путь по избавлению от вредных привычек. Не забывайте, что эта игра стоит свеч. Желание привести себя в форму и улучшить свою внешность будет преследовать вас на протяжении всей недели. И к выходным вы можете почувствовать себя совершенно измотанным.

Главное — не сдавать назад, тогда успех гарантирован.

Козерог

У вас появятся новые источники дохода. Возможен переход на другое место работы. Бизнесменов ждут удачные сделки и новые интересные проекты. Жаловаться на самочувствие не придется: энергия вас переполняет. И если на работе дела идут как по маслу, то в личной жизни наступают смутные времена. У вас может появиться новый поклонник, но общение с ним радости не принесет.

Водолей

Если вы ждали перемен к лучшему на личном фронте, то звезды спешат вас огорчить: их не будет. Отвлечься от проблем помогут встречи с друзьями. Да и успехи на работе непременно поднимут вам настроение. Финансовая сторона жизни порадует стабильностью.

Рыбы

Вас ждут важные изменения в профессиональной сфере. И перемены эти будут к лучшему. Но если в коллективе появится новый сотрудник, то звезды настоятельно рекомендуют вам присмотреться к нему повнимательнее. К концу недели о себе напомнят хронические болезни. Чтобы восстановить силы и душевное равновесие, проводите больше времени в компании друзей.