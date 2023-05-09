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69-летний отец Алсу поразительно хорошо сохранился: годится певице в братья

9 мая 2023 08:10
69-летний отец Алсу поразительно хорошо сохранился: годится певице в братья

Такого поклонники звезды не ожидали.

Певица Алсу не перестает восхищать публику своей яркой внешностью. Теперь фанатам стало ясно, в кого именно знаменитость такая красотка.

По мнению интернет-пользователей, звезде несказанно повезло с генами. Об этом заговорили после того, как отец популярной исполнительницы отметил свое 69-летие. По этому случаю артистка опубликовала в социальных сетях совместный снимок с родителем, наделавший немало шума.

Увидев фото, где отец и дочь счастливо улыбаются в камеру, фолловеры отметили, что теперь у них есть ответ на вопрос, почему Алсу «в 39 лет выглядит на 22». Досталась порция комплиментов и Ралифу. Восторженные интернет-пользователи заметили, что для своих лет именинник поразительно хорошо сохранился. Многие даже пришли к выводу о том, что он годится Алсу в братья.

69-летний отец Алсу поразительно хорошо сохранился: годится певице в братья

«Как молодо выглядит ваш папа», «Отец выглядит как ровесник дочери», «Папа больше на старшего брата похож», — написали в комментариях поклонники артистки.

Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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