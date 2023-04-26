68-летняя уборщица стала моделью: на ее фоне меркнет даже Ирина Шейк

Валентина Ясень всегда была уверена в одном: она рождена, чтобы стать знаменитой. Своего звездного часа ждать ей пришлось долго, но терпение было вознаграждено.

Любовь к творчеству и моде с раннего детства отличала Валентину. Она хотела быть актрисой и на уроки в школе наряжалась так, будто ей предстоит блистать на сцене, а не сидеть за партой. Окончив школу, Ясень поступила в челябинское театральное училище, а затем стала актрисой местного драматического театра. Но это было явно не то, о чем мечтала будущая звезда.

Скромная зарплата и гастроли по предприятиям города не радовали артистку, поэтому она переехала в Санкт-Петербург. Северная столица приняла свою новую жительницу прохладно. Изредка Ясень снималась в кино, но о больших доходах речи не шло. Чтобы свести концы с концами, Валентина бралась за любую работу. Например, ей довелось трудиться даже курьером. А в 90-х она торговала на рынке.

Так и пролетела молодость — Ясень не успела оглянуться, как оказалась на пенсии. Но сидеть без дела она не хотела, поэтому устроилась в аптеку уборщицей. Покупатели, увидев ее, каждый раз удивлялись, почему такая эффектная женщина таскает за собой ведро и швабру, а не наслаждается чашечкой кофе где-нибудь во Франции.

Но Валентина давно смирилась с тем, что ее мечты о славе не сбылись. Однако с этим не смирился ее сын. Михаил решил опубликовать несколько снимков матери в социальных сетях. Тогда он рассчитывал лишь на лайки и лестные комментарии, но получил сообщение из модельного агентства.

Карьера Ясень тут же пошла в гору — знаменитость сыграла несколько новых киноролей, стала любимицей фотографов и засветилась на страницах известных изданий. Валентина стала известной и за границей. Сегодня 68-летняя модель даст фору даже Ирине Шейк. Она много путешествует по миру, сотрудничает с люксовыми брендами, обожает вещи Balenciaga и сводит мужчин с ума своей невероятной красотой.