67-летняя Долина сама слила в Сеть фото без ретуши: народ не думал, что все настолько плохо

Лариса Долина считает, что возраст для женщины не главное. Артистка нередко удивляет публику своими откровенными нарядами. К тому же она освоила фотошоп, чтобы на снимках выглядеть безупречно.

В социальных сетях знаменитости регулярно появляются новые публикации, поэтому хейтеры не сидят без дела. Многие из них насмехаются над исполнительницей, которой «67 лет, а она все молодится». Долина обычно резко отвечает на критику в свой адрес и продолжает злоупотреблять фильтрами. Но не так давно она сама слила в Сеть свое фото без ретуши.

Увидев, как звезда, облачившись в короткие шорты, позирует на пляже, подписчики пришли в ужас. Народ и не думал, что все настолько плохо: лицо певицы покрыто глубокими морщинами, а ее дряблое тело — пигментными пятнами.