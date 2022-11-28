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Киноафиша Статьи 63-летнюю австралийку прозвали самой сексуальной бабушкой в мире (фото)

63-летнюю австралийку прозвали самой сексуальной бабушкой в мире (фото)

28 ноября 2022 09:15
63-летнюю австралийку прозвали самой сексуальной бабушкой в мире (фото)

Публика не пытается скрыть свое восхищение.

Лесли Максвелл прославилась на весь мир из-за своей внешности. Австралийка регулярно посещает зал и следит за собственным питанием, из-за чего невозможно угадать ее настоящий возраст — 63 года.

По словам самой Максвелл, долгие годы она потратила на заботу о себе. Она работает тренером в одном из спортивных залов. О достижениях она рассказывает в социальных сетях, где десятки тысяч подписчиков регулярно осыпают ее комплиментами.

Не остается без внимания публики Лесли и в реальной жизни. Она старается надевать весьма откровенные наряды, которые только подчеркивают ее спортивную фигуру. С ней постоянно пытаются знакомиться молодые люди, которые значительно моложе ее, ведь они не догадываются, что избранница заметно старше.

63-летнюю австралийку прозвали самой сексуальной бабушкой в мире (фото)

«Ваше тело прекрасно», «Как всегда потрясающе», «Самая красивая женщина в мире», — пишут восторженные пользователи Сети.

Фото: Соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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