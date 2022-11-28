63-летнюю австралийку прозвали самой сексуальной бабушкой в мире (фото)

Лесли Максвелл прославилась на весь мир из-за своей внешности. Австралийка регулярно посещает зал и следит за собственным питанием, из-за чего невозможно угадать ее настоящий возраст — 63 года.

По словам самой Максвелл, долгие годы она потратила на заботу о себе. Она работает тренером в одном из спортивных залов. О достижениях она рассказывает в социальных сетях, где десятки тысяч подписчиков регулярно осыпают ее комплиментами.

Не остается без внимания публики Лесли и в реальной жизни. Она старается надевать весьма откровенные наряды, которые только подчеркивают ее спортивную фигуру. С ней постоянно пытаются знакомиться молодые люди, которые значительно моложе ее, ведь они не догадываются, что избранница заметно старше.