$616 млн за 3 месяца: это аниме оказалось прибыльнее «Супермена» и «Миссия невыполнима» — а ведь стоило в целых 20 раз дешевле

Мировой прокат захватывает настоящая аниме-буря! Фильм «Истребитель демонов: Бесконечная крепость», вышедший в июле 2025 года, продолжает свое триумфальное шествие по кинотеатрам планеты, с легкостью обходя самых громких голливудских конкурентов.

Картина уже оставила позади не только новейшую часть франшизы «Миссия невыполнима» с Томом Крузом, но и перезапуск «Супермена» от Джеймса Ганна. И это при том, что их бюджеты были просто космическими на фоне скромных затрат японских аниматоров.

Феноменальный кассовый взлет позволил «Истребителю демонов» войти в семерку самых кассовых картин 2025 года. Успех выглядит еще более впечатляющим, если учесть, что его бюджет примерно в 20 раз меньше, чем у его голливудских визави.

Это доказывает, что главное — не миллионные траты, а захватывающая история и преданная фанбаза. А наглядно сравнить достижения лидеров проката можно в таблице ниже:

Название фильма Год выхода Бюджет Сборы «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» 2025 $20 млн $616 млн «Супермен» 2025 $225 млн $615 млн «Миссия невыполнима: Финал» 2025 $400 млн $598 млн

