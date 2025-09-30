Меню
$616 млн за 3 месяца: это аниме оказалось прибыльнее «Супермена» и «Миссия невыполнима» — а ведь стоило в целых 20 раз дешевле

30 сентября 2025 09:25
Как вам такое, Голливуд?

Мировой прокат захватывает настоящая аниме-буря! Фильм «Истребитель демонов: Бесконечная крепость», вышедший в июле 2025 года, продолжает свое триумфальное шествие по кинотеатрам планеты, с легкостью обходя самых громких голливудских конкурентов.

Картина уже оставила позади не только новейшую часть франшизы «Миссия невыполнима» с Томом Крузом, но и перезапуск «Супермена» от Джеймса Ганна. И это при том, что их бюджеты были просто космическими на фоне скромных затрат японских аниматоров.

Феноменальный кассовый взлет позволил «Истребителю демонов» войти в семерку самых кассовых картин 2025 года. Успех выглядит еще более впечатляющим, если учесть, что его бюджет примерно в 20 раз меньше, чем у его голливудских визави.

Это доказывает, что главное — не миллионные траты, а захватывающая история и преданная фанбаза. А наглядно сравнить достижения лидеров проката можно в таблице ниже:

Название фильма Год выхода Бюджет Сборы
«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» 2025 $20 млн $616 млн
«Супермен» 2025 $225 млн $615 млн
«Миссия невыполнима: Финал» 2025 $400 млн $598 млн

Ранее мы писали: Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку

Фото: Кадры из фильмов «Супермен» (2025), «Миссия невыполнима: Финальная расплата» (2025), кадр из аниме «Истребитель демонов: Бесконечная крепость»
Ольга Назарова
