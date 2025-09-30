$616 млн за 3 месяца: это аниме оказалось прибыльнее «Супермена» и «Миссия невыполнима» — а ведь стоило в целых 20 раз дешевле

Мировой прокат захватывает настоящая аниме-буря! Фильм «Истребитель демонов: Бесконечная крепость», вышедший в июле 2025 года, продолжает свое триумфальное шествие по кинотеатрам планеты, с легкостью обходя самых громких голливудских конкурентов.
Картина уже оставила позади не только новейшую часть франшизы «Миссия невыполнима» с Томом Крузом, но и перезапуск «Супермена» от Джеймса Ганна. И это при том, что их бюджеты были просто космическими на фоне скромных затрат японских аниматоров.
Феноменальный кассовый взлет позволил «Истребителю демонов» войти в семерку самых кассовых картин 2025 года. Успех выглядит еще более впечатляющим, если учесть, что его бюджет примерно в 20 раз меньше, чем у его голливудских визави.
Это доказывает, что главное — не миллионные траты, а захватывающая история и преданная фанбаза. А наглядно сравнить достижения лидеров проката можно в таблице ниже:
|Название фильма
|Год выхода
|Бюджет
|Сборы
|«Истребитель демонов: Бесконечная крепость»
|2025
|$20 млн
|$616 млн
|«Супермен»
|2025
|$225 млн
|$615 млн
|«Миссия невыполнима: Финал»
|2025
|$400 млн
|$598 млн
Ранее мы писали: Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку