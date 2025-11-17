615 млн за уикенд: этот фильм с плачевными 59% на RT взорвал российский прокат – вытеснил из топа «Алису в Стране чудес» и «Горыныча»

И это несмотря на вполне средний рейтинг – 6.3.

Совсем недавно мы рассказывали о кассовых успехах «Горыныча» и «Алисы в Стране чудес», а до этого бессменным лидером российского проката был отечественный фильм «Август».

Однако с выходом новой части одной нашумевшей трилогии всё изменилось. Фильм «Иллюзия обмана 3» с триумфом возглавил бокс-офис России, собрав за первые выходные феноменальные 615 миллионов рублей.

Вот как выглядит топ-5 лидеров проката:

Место Название фильма Сборы за уикенд (млн руб.) 1 Иллюзия обмана 3 615.0 2 Яга и Книга Тьмы 96.0 3 Горыныч 92.2 4 Папины дочки: Мама вернулась 69.2 5 Алиса в Стране чудес 55.5

Сюжет третьей части продолжает историю знаменитых «Всадников», которые берутся обучить новую команду иллюзионистов. Вместе им предстоит провернуть самое рискованное ограбление в их жизни — разорить влиятельную криминальную семью.

Что касается критики, то рейтинги у ленты не самые высокие: на Rotten Tomatoes всего 59%, а на IMDb – 6.3. Несмотря на это, картину в целом хвалят за зрелищность, так что если вы фанатели по первым двум частям, однозначно стоит глянуть. Эффектный визуал и головокружительные фокусы гарантированы.

