615 млн за уикенд: этот фильм с плачевными 59% на RT взорвал российский прокат – вытеснил из топа «Алису в Стране чудес» и «Горыныча»

Совсем недавно мы рассказывали о кассовых успехах «Горыныча» и «Алисы в Стране чудес», а до этого бессменным лидером российского проката был отечественный фильм «Август».
Однако с выходом новой части одной нашумевшей трилогии всё изменилось. Фильм «Иллюзия обмана 3» с триумфом возглавил бокс-офис России, собрав за первые выходные феноменальные 615 миллионов рублей.
Вот как выглядит топ-5 лидеров проката:
|Место
|Название фильма
|Сборы за уикенд (млн руб.)
|1
|Иллюзия обмана 3
|615.0
|2
|Яга и Книга Тьмы
|96.0
|3
|Горыныч
|92.2
|4
|Папины дочки: Мама вернулась
|69.2
|5
|Алиса в Стране чудес
|55.5
Сюжет третьей части продолжает историю знаменитых «Всадников», которые берутся обучить новую команду иллюзионистов. Вместе им предстоит провернуть самое рискованное ограбление в их жизни — разорить влиятельную криминальную семью.
Что касается критики, то рейтинги у ленты не самые высокие: на Rotten Tomatoes всего 59%, а на IMDb – 6.3. Несмотря на это, картину в целом хвалят за зрелищность, так что если вы фанатели по первым двум частям, однозначно стоит глянуть. Эффектный визуал и головокружительные фокусы гарантированы.
