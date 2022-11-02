60 минут аморальности: вот какой «Москва слезам не верит» была изначально

Картина «Москва слезам не верит» давно признана классикой не только советского, но и мирового кино. Поколения зрителей наизусть знают реплики любимых героев и не устают пересматривать фильм. Однако мало кто из них догадывается, какой лента должна была быть по задумке Владимира Меньшова.

Как оказалось, постановщик задумывал фильм длинее на целый час. Однако цензоры решили вырезать множество сцен, так как посчитали большинство из них «аморальными».

Например, чиновники не оценили эпизод, в котором героиня Веры Алентовой принимает душ. Меньшов очень подробно снял утренний рилуал Катерины, однако его посчитали чрезмерно откровенным. По той же причине забраковали и пикантный эпизод свидания Родиона в исполнении Юрия Васильева с Катериной, оставив лишь его начало.

Помимо этого, цензоры решили изменить историю хоккеиста Гурина. По первоначальной задумке бывшая звезда спорта вновь начинает пить, однако чиновники посчитали такое развитие сюжета неправильным. По их мнению, звезда советского спорта не мог вновь стать зависимым.

Кроме того, практически полностью убрали роль Олега Табакова и большую часть из разговора Гоши и Николая. И только после всех исправлений Меньшову позволили показать фильм зрителю.