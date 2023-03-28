60-летняя Свиридова показала честное фото без макияжа: народ ошарашен

60-летняя певица Алена Свиридова шокировала поклонников публикацией в режиме «без фильтров». Исполнительница «Розового фламинго» поделилась с подписчиками фрагментом своей прогулки по Парку Горького. Фанаты обратили внимание, что артистка просто потрясающе выглядит без макияжа.

«Всегда такое добро исходит от вас, вы супер», «Вы самая яркая! В глазах блеск бриллиантов», «Какая вы магическая», «Пример для многих», — прокомментировали публикацию подписчики.

Им также понравилось отсутствие в ролике привычных для звезд улучшающих внешний вид настроек.

Свиридова ведет активную творческую жизнь. Чуть менее двух недель назад она отыграла концерт в клубе «Гластонберри». Недавно она предстала перед фанатами в образе строгой дамы в костюме, рубашке с манжетами и в очках. Артистка рассказала, что новый имидж нужен для участия в программе.

У клипа на песню «Розовый фламинго», снятого в сотрудничестве с группой Cream Soda, 8 миллионов просмотров. Свиридова была шокирована трагической гибелью основателя коллектива Дмитрия Свиргунова и посвятила ему отдельный пост.