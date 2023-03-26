6 раз выходила замуж: посмотрите, как «вечную невесту» преобразили на «Модном приговоре»

Модному суду во главе с Александром Васильевым подчас приходилось решать нетривиальные задачи. Илону в «Модный приговор» привела подруга. Она просила стилистов поработать с имиджем девушки, чтобы та отправилась на поиски седьмого мужа.

Бурная личная жизнь и шесть браков за плечами — Илона выглядела как девушка, которая знает цену и себе, и мужчинам. Однако первый комплект одежды состарил героиню. Карман худи на животе подчеркнул объемы, которые предполагалось скрыть. Ботинки на толстой подошве и повязка на голове создавали впечатление, что она пытается выглядеть сильно моложе. Это придало образу комический эффект. В третьем образе явно лишней была коричневая фетровая шляпа, а второй понравился и зрителям, и строгой стороне обвинения.

Стилисты попытались объединить стремление Илоны к ярким или нестандартным вещам с желанием подчеркнуть достоинства ее фигуры. Агрессивные ботинки они заменили на мокасины, кроссовки и туфли на низком каблуке. Голубой брючный костюм «вытянул» силуэт. Бело-розовое платье заметно стройнило модницу, словно сподвигая на более успешные поиски второй половины.