6 лет назад малышку из России признали самой красивой в мире: как ее изменили годы

Анастасия Князева в 2017 году была названа самой красивой девочкой в мире. У очаровательной малышки с бездонными голубыми глазами появилась масса поклонников — тогда ей было всего шесть лет.

Модель с раннего возраста вела успешное сотрудничество с известными брендами, а вскоре покорила и социальные сети. Сегодня за Князевой наблюдают более миллиона подписчиков. Многие их них не без сожаления отмечают, что с годами Анастасия сильно меняется.

Она уже не та милая кроха, ведь сегодня Князевой 11 лет. Знаменитость продолжает работать моделью, но карьера для нее вовсе не на первом месте. Родители девочки считают, что она должна посвящать больше времени учебе, чтобы в будущем не ограничиваться одним лишь модельным бизнесом.

К тому же многие фолловеры считают, что с возрастом Князева становится все более обычной, а значит, ее будущая карьера висит на волоске.