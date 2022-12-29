58-летняя звезда Голливуда избавилась от имплантов и ботокса: гляньте на нее сегодня

Мелисса Гилберт из тех, кто умеет признавать собственные ошибки. Актриса стала жертвой стандартов красоты, о чем горько пожалела.

Голливуд диктует свои правила, вынуждая знаменитостей идти на все ради продления молодости и красоты. Не минула эта участь и звезду сериала «Маленький домик в прериях».

Ситуацию усугубил и развод артистки с мужем, после которого ее настиг кризис среднего возраста. Чтобы вновь почувствовать себя привлекательной и желанной, она обратилась за помощью к специалистам, но поняла, что счастья ей это не принесло.

Гилберт призналась, что ее лицо перестало двигаться, а грудь после операции была слишком большой. В результате 58-летняя актриса приняла твердое решение избавиться от имплантов и ботокса и стареть естественно.