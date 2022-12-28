575 кг на двоих: как живут самые толстые муж и жена в мире (фото)

Ли Сатон и Рене Кизер познакомились в больнице, где пытались избавиться от лишнего веса. Оба страдали от лишних килограммов и не могли самостоятельно справиться со своими проблемами. Однако из-за строгих правил клиники, согласно которым отношения между пациентами были запрещены, они решили покинуть стены больницы и жить вместе.

Спустя некоторое время Ли и Рене поняли, что их жизнь полностью зависит от приемов пищи. Они живут от завтрака до обеда, от обеда до ужина. Как признавался Ли, еда для него как самый лучший массаж, ведь как только ты заканчиваешь его, тебе хочется еще.

Из-за проблем с лишним весом Ли передвигается по дому на специальном кресле с электроприводом, а Рене, которая легче мужа на 70 кило, ходит пешком, но не может дышать самостоятельно, поэтому везде носит с собой баллон с кислородом. Единственное, ради чего они выходят из своего дома, — поход в супермаркет за продуктами.

За 11 лет совместной жизни супругам так и не удалось похудеть ни на один килограмм. Они зациклены друг на друге и на еде и не могут контролировать собственное питание. Из-за лишнего веса у них давно начались серьезные проблемы со здоровьем, однако ни Ли, ни Рене так и не решились обратиться за помощью к специалистам.