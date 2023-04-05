57-летняя модель оголилась на публику: ей есть чем похвалиться (фото)

Ничто не вечно, в том числе и молодость Паулины Поризковой. В 80-е американка была популярной моделью, от красоты которой шли мурашки по коже. Но время сделало свое дело.

С возрастом модель все реже позировала в бикини и огорчалась из-за того, что мужчины больше не оборачиваются ей вслед. Карьера знаменитости застопорилась. Казалось, успех и сногсшибательная внешность остались лишь в воспоминаниях.

Но Поризкова сделала ставку на полное принятие себя и не прогадала. Больше она не боится оголяться на публику. В соцсетях поседевшей красотки есть фотография, на которой она прикрывает наготу книгой, которую написала сама. Произведение модели называется «Без фильтров» — это именно то, что пропагандирует Паулина в свои 57 лет.

Знаменитости есть чем похвалиться — стройная фигура, длинные волосы. А целлюлит, пигментные пятна и морщины на лице, по уверению Поризковой, совсем ее не портят. И с этим трудно не согласиться.