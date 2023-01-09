57-летняя «любовница» принца Гарри засветилась без фотошопа: ей позавидует каждая

Принц Гарри спровоцировал весьма пикантные слухи о популярной актрисе Элизабет Херли. Поклонники с нетерпением ждут выхода мемуаров младшего сына Дианы Спенсер, в которых он раскрыл интимную сторону своей жизни.

В частности, герцог Сассекский поделился подробностями о своем первом сексуальном опыте. Супруг Меган Маркл признался, что лишился невинности, когда был подростком, а его партнершей стала женщина, которая была старше его и проживала в сельской местности.

Тогда многие пришли к выводу, что это именно Херли. Артистка владела домом на ферме, где есть недвижимость и у членов королевской семьи. Кроме того, в одном из интервью она говорила, что часто предавалась в нем любовным утехам, расположившись на ковре у камина.

Слухи о связи с принцем дошли до звезды экрана, и она поспешила их опровергнуть. Херли подчеркнула, что точно не имела интимной близости с Гарри. К слову, Элизабет в свои 57 лет может похвастаться невероятно привлекательной внешностью. В социальных сетях «любовница» герцога показала снимок, на котором засветилась без фотошопа. Удивительно, но факт: на лице знаменитости нет ни единой морщинки.