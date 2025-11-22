Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 56,5 млн рублей за 4 дня: этот российский фэнтези-экшен оценили даже фанаты Marvel – «хочу продолжения!», твердят зрители

56,5 млн рублей за 4 дня: этот российский фэнтези-экшен оценили даже фанаты Marvel – «хочу продолжения!», твердят зрители

22 ноября 2025 15:42
56,5 млн рублей за 4 дня: этот российский фэнтези-экшен оценили даже фанаты Marvel – «хочу продолжения!», твердят зрители

Фанатам «Живой стали» и «Терминатора» тоже придется по вкусу.

Готовы ли вы увидеть, как славянские богатыри выходят на новый уровень? Этой весной, 22 мая 2025-го, в прокат вышел фэнтези-блокбастер «Соловей против Муромца».

Уже в первые выходные картина продемонстрировала впечатляющий результат. За 4 дня сборы в России достигали 56,5 млн рублей, и фильму удалось обогнать в кассовых сборах даже новые голливудские проекты.

Но успех не ограничился Россией. Лента уверенно возглавила прокат в Беларуси. В других странах СНГ картина прочно занимала вторую строчку, уступая только мульту «Лило и Стич».

О чем фильм?

В основе сюжета – дерзкое переосмысление известных легенд. Коварный Соловей-Разбойник, обманом присвоивший себе подвиги Ильи Муромца и ставший бессмертным, планирует воскресить тёмного бога Велеса.

Противостоять ему могут лишь сыновья профессора Киселёва. Ученый ценой собственной жизни возвращает к жизни настоящего богатыря. Теперь героям предстоит схватка в гигантских робо-доспехах на арене будущего.

56,5 млн рублей за 4 дня: этот российский фэнтези-экшен оценили даже фанаты Marvel – «хочу продолжения!», твердят зрители

Реакция зрителей

Фильм был тепло встречен публикой. На Кинопоиске картина получила рейтинг 7.2. Зрители хвалили ленту за качественную графику и динамичный сюжет.

Многие также называли проект первым российским блокбастером, который можно сравнить с голливудскими аналогами. Фанаты Marvel также отметили, что ощутили влияние любимой киновселенной.

56,5 млн рублей за 4 дня: этот российский фэнтези-экшен оценили даже фанаты Marvel – «хочу продолжения!», твердят зрители

«Так как я люблю Вселенную Marvel, а фильм… ну, скажем так, снят тоже любителями Marvel, то мне понравилось. Сюжет нормальный, воспитательные мотивы в меру, спецэффекты на хорошем уровне»,

«Мне очень понравился тандем Соловья и Ильи Муромца. Хочу продолжения!»,

«Где-то заметно влияние "Живой стали" и "Терминатора", где-то логика уступает место зрелищности. Но это умное, душевное и очень своевременное кино для семейного просмотра. Оно развлекает, но при том заставляет думать и обсуждать важные вещи».

56,5 млн рублей за 4 дня: этот российский фэнтези-экшен оценили даже фанаты Marvel – «хочу продолжения!», твердят зрители

А что по деньгам

Бюджет проекта составил 380 млн рублей. Окупиться фильм не смог, его мировые сборы составили чуть меньше 166 млн рублей. Но, судя по отзывам и рейтингам, получилась вполне неплохая картина, которая зайдет вам, если вы любите:

  • зрелищные фэнтези;
  • славянский колорит;
  • истории о семейных ценностях;
  • мощные спецэффекты.

В таком случае этот фильм определенно заслуживает вашего внимания. Это свежий взгляд на привычные былинные сюжеты в современной обработке.

56,5 млн рублей за 4 дня: этот российский фэнтези-экшен оценили даже фанаты Marvel – «хочу продолжения!», твердят зрители

Ранее мы писали: Вечерний хит нового поколения: новый российский ситком пришел на место «Кухни» — не копирует, и получает за это 7,9 баллов

Фото: Legion-Media, Кадр из фильма «Соловей против Муромца» (2025)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«50% успеха фильма – в названии»: 5 российских лент критики особенно хвалят в уходящем 2025-м – 2 уже вышли, а 3 ждите скоро в кино «50% успеха фильма – в названии»: 5 российских лент критики особенно хвалят в уходящем 2025-м – 2 уже вышли, а 3 ждите скоро в кино Читать дальше 10 декабря 2025
«Это, конечно, не “Анора”»: «Киноафиша» называет худший и лучшие фильмы с Юрой Борисовым (и объясняет, что не так с его Пушкиным) «Это, конечно, не “Анора”»: «Киноафиша» называет худший и лучшие фильмы с Юрой Борисовым (и объясняет, что не так с его Пушкиным) Читать дальше 10 декабря 2025
Когда выйдет «Чебурашка-2»: и о чем будет сиквел фильма, собравшего в прокате более 7 млрд рублей Когда выйдет «Чебурашка-2»: и о чем будет сиквел фильма, собравшего в прокате более 7 млрд рублей Читать дальше 9 декабря 2025
Работал с Финчером, дрался бок-о-бок с Кавиллом — а теперь актера ждут в российском блокбастере: идеально вписался в историю про шпионов Работал с Финчером, дрался бок-о-бок с Кавиллом — а теперь актера ждут в российском блокбастере: идеально вписался в историю про шпионов Читать дальше 8 декабря 2025
«Я не считаю кино искусством»: Цискаридзе «Брат» не пересматривает, но один фильм Балабанова навсегда в его сердце «Я не считаю кино искусством»: Цискаридзе «Брат» не пересматривает, но один фильм Балабанова навсегда в его сердце Читать дальше 7 декабря 2025
«Это событие года»: «Мастер и Маргарита» Локшина стал хитом проката в Европе – зрители после сеансов «ахают» и бегут читать Булгакова «Это событие года»: «Мастер и Маргарита» Локшина стал хитом проката в Европе – зрители после сеансов «ахают» и бегут читать Булгакова Читать дальше 7 декабря 2025
А вы знали, что скоро в тренде будут мюзиклы? Жанр не ограничился «Стилягами» – дома уже можно глянуть хит 2025-го с оценкой 7.1 А вы знали, что скоро в тренде будут мюзиклы? Жанр не ограничился «Стилягами» – дома уже можно глянуть хит 2025-го с оценкой 7.1 Читать дальше 6 декабря 2025
«Внутри тумбы сидит мужик и подает напитки»: этот фильм с Пересильд доказывает – российское фэнтези еще живо, даже если его очень мало в кино «Внутри тумбы сидит мужик и подает напитки»: этот фильм с Пересильд доказывает – российское фэнтези еще живо, даже если его очень мало в кино Читать дальше 6 декабря 2025
Критики носили на руках этот фильм с Ярмольником из 90-х: получил Государственную премию и приз в Европе — но до широкого проката так и не добрался Критики носили на руках этот фильм с Ярмольником из 90-х: получил Государственную премию и приз в Европе — но до широкого проката так и не добрался Читать дальше 6 декабря 2025
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно «Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше