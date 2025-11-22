56,5 млн рублей за 4 дня: этот российский фэнтези-экшен оценили даже фанаты Marvel – «хочу продолжения!», твердят зрители

Фанатам «Живой стали» и «Терминатора» тоже придется по вкусу.

Готовы ли вы увидеть, как славянские богатыри выходят на новый уровень? Этой весной, 22 мая 2025-го, в прокат вышел фэнтези-блокбастер «Соловей против Муромца».

Уже в первые выходные картина продемонстрировала впечатляющий результат. За 4 дня сборы в России достигали 56,5 млн рублей, и фильму удалось обогнать в кассовых сборах даже новые голливудские проекты.

Но успех не ограничился Россией. Лента уверенно возглавила прокат в Беларуси. В других странах СНГ картина прочно занимала вторую строчку, уступая только мульту «Лило и Стич».

О чем фильм?

В основе сюжета – дерзкое переосмысление известных легенд. Коварный Соловей-Разбойник, обманом присвоивший себе подвиги Ильи Муромца и ставший бессмертным, планирует воскресить тёмного бога Велеса.

Противостоять ему могут лишь сыновья профессора Киселёва. Ученый ценой собственной жизни возвращает к жизни настоящего богатыря. Теперь героям предстоит схватка в гигантских робо-доспехах на арене будущего.

Реакция зрителей

Фильм был тепло встречен публикой. На Кинопоиске картина получила рейтинг 7.2. Зрители хвалили ленту за качественную графику и динамичный сюжет.

Многие также называли проект первым российским блокбастером, который можно сравнить с голливудскими аналогами. Фанаты Marvel также отметили, что ощутили влияние любимой киновселенной.

«Так как я люблю Вселенную Marvel, а фильм… ну, скажем так, снят тоже любителями Marvel, то мне понравилось. Сюжет нормальный, воспитательные мотивы в меру, спецэффекты на хорошем уровне»,

«Мне очень понравился тандем Соловья и Ильи Муромца. Хочу продолжения!»,

«Где-то заметно влияние "Живой стали" и "Терминатора", где-то логика уступает место зрелищности. Но это умное, душевное и очень своевременное кино для семейного просмотра. Оно развлекает, но при том заставляет думать и обсуждать важные вещи».

А что по деньгам

Бюджет проекта составил 380 млн рублей. Окупиться фильм не смог, его мировые сборы составили чуть меньше 166 млн рублей. Но, судя по отзывам и рейтингам, получилась вполне неплохая картина, которая зайдет вам, если вы любите:

зрелищные фэнтези;

славянский колорит;

истории о семейных ценностях;

мощные спецэффекты.

В таком случае этот фильм определенно заслуживает вашего внимания. Это свежий взгляд на привычные былинные сюжеты в современной обработке.

Ранее мы писали: Вечерний хит нового поколения: новый российский ситком пришел на место «Кухни» — не копирует, и получает за это 7,9 баллов