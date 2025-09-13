55 млн зрителей за год: этот фильм СССР с рейтингом 8.1 рекомендует даже Минпросвещения — а в 60-х его критиковали

В сценарий не раз вмешивались, но лента в итоге стала лишь лучше.

История «Неуловимых мстителей» (1966) — это настоящий голливудский блокбастер в советской обертке. Режиссер Эдмонд Кеосаян создал не просто кино, а культурный феномен: дерзкий «истерн» (восточный вестерн) о четверке смелых подростков, ставших героями Гражданской войны.

Их приключения, погони на лошадях и лихие перестрелки покорили всю страну. Но путь к славе был непростым — сценарий пришлось переписывать по просьбе чиновников и комиссии.

Что не понравилось в сценарии

Фильм снят по мотивам повести Павла Бляхина «Красные дьяволята» о приключениях четырёх подростков в годы Гражданской войны в России. Изначально главным антагонистом картины должен был стать Нестор Махно — одна из самых противоречивых и ярких фигур той эпохи.

Но на стадии утверждения сценария неожиданно вмешался Институт Маркса-Энгельса-Ленина. В преддверии 50-летия Октябрьской революции чиновники сочли образ Махно слишком неоднозначным и потребовали убрать его, чтобы не привлекать излишнего внимания к этой персоне.

Свою лепту внесла и художественная комиссия, которая сочла образ Нестора Махно попросту скучным и также выступила за его исключение из сценария.

Казалось бы, когда в художественный процесс так грубо вмешиваются и «рубят» изначальную задумку автора, фильм неминуемо должен был проиграть. Но эта история лишь выиграла от правок.

Как поступили со сценарием дальше

В результате место главного злодея занял вымышленный персонаж — атаман Бурнаш, что в итоге пошло фильму только на пользу.

Это решение позволило создателям избежать прямых исторических параллелей и дало большую свободу для художественного вымысла, сделав картину более динамичной и зрелищной.

Образы антагонистов получились разнообразными: рядом с нелепым Бурнашем возник коварный и умный Сидор Лютый, ставший по-настоящему опасным противником для юных мстителей.

К чему это привело

Несмотря на все правки и цензурные требования, картина стала настоящим хитом. В год выхода её посмотрели 55 миллионов человек — цифра, немыслимая для современного проката.

Актеры, игравшие Даньку, Яшку, Валерку и Ксанку, мгновенно стали звёздами всесоюзного масштаба, а фразы из фильма ушли в народ.

Сегодня «Неуловимые мстители» переживают второе рождение. Минпросвещения РФ включило фильм в список рекомендованных для школьного просмотра, а его рейтинги на популярных платформах остаются высокими: 8.1 на Кинопоиске и 7.3 на IMDb.

Современные зрители отмечают нестареющую энергетику ленты:

«Отличная музыка, потрясающие до сих пор сцены перестрелок и погонь. Считаю. один из лучших фильмов за всю историю советского кино»,

«Как же было не влюбиться в фильм, если жанр картины распахнул перед нетерпеливым зрителем невиданные горизонты. Это даже не столько непривычная ковбойско-авантюрная интерпретация гражданской войны, сколько шальные "несоветские" эпизоды»,

«Фильм рекомендую к просмотру не только любителям и ценителям советской классики, но и вообще всем любителям кино! Это должен увидеть каждый! А если вы уже это смотрели — пересмотрите, чего вы ждёте!».

Вывод

История «Неуловимых мстителей» доказывает, что по-настоящему талантливое кино невозможно остановить никакими запретами. Оно находит дорогу к зрителю, даже спустя десятилетия остаётся актуальным и продолжает вдохновлять новые поколения.

