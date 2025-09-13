55 млн зрителей за год: этот фильм СССР с рейтингом 8.1 рекомендует даже Минпросвещения — а в 60-х его критиковали

История «Неуловимых мстителей» (1966) — это настоящий голливудский блокбастер в советской обертке. Режиссер Эдмонд Кеосаян создал не просто кино, а культурный феномен: дерзкий «истерн» (восточный вестерн) о четверке смелых подростков, ставших героями Гражданской войны.
Их приключения, погони на лошадях и лихие перестрелки покорили всю страну. Но путь к славе был непростым — сценарий пришлось переписывать по просьбе чиновников и комиссии.
Что не понравилось в сценарии
Фильм снят по мотивам повести Павла Бляхина «Красные дьяволята» о приключениях четырёх подростков в годы Гражданской войны в России. Изначально главным антагонистом картины должен был стать Нестор Махно — одна из самых противоречивых и ярких фигур той эпохи.
Но на стадии утверждения сценария неожиданно вмешался Институт Маркса-Энгельса-Ленина. В преддверии 50-летия Октябрьской революции чиновники сочли образ Махно слишком неоднозначным и потребовали убрать его, чтобы не привлекать излишнего внимания к этой персоне.
Свою лепту внесла и художественная комиссия, которая сочла образ Нестора Махно попросту скучным и также выступила за его исключение из сценария.
Казалось бы, когда в художественный процесс так грубо вмешиваются и «рубят» изначальную задумку автора, фильм неминуемо должен был проиграть. Но эта история лишь выиграла от правок.
Как поступили со сценарием дальше
В результате место главного злодея занял вымышленный персонаж — атаман Бурнаш, что в итоге пошло фильму только на пользу.
Это решение позволило создателям избежать прямых исторических параллелей и дало большую свободу для художественного вымысла, сделав картину более динамичной и зрелищной.
Образы антагонистов получились разнообразными: рядом с нелепым Бурнашем возник коварный и умный Сидор Лютый, ставший по-настоящему опасным противником для юных мстителей.
К чему это привело
Несмотря на все правки и цензурные требования, картина стала настоящим хитом. В год выхода её посмотрели 55 миллионов человек — цифра, немыслимая для современного проката.
Актеры, игравшие Даньку, Яшку, Валерку и Ксанку, мгновенно стали звёздами всесоюзного масштаба, а фразы из фильма ушли в народ.
Сегодня «Неуловимые мстители» переживают второе рождение. Минпросвещения РФ включило фильм в список рекомендованных для школьного просмотра, а его рейтинги на популярных платформах остаются высокими: 8.1 на Кинопоиске и 7.3 на IMDb.
Современные зрители отмечают нестареющую энергетику ленты:
«Отличная музыка, потрясающие до сих пор сцены перестрелок и погонь. Считаю. один из лучших фильмов за всю историю советского кино»,
«Как же было не влюбиться в фильм, если жанр картины распахнул перед нетерпеливым зрителем невиданные горизонты. Это даже не столько непривычная ковбойско-авантюрная интерпретация гражданской войны, сколько шальные "несоветские" эпизоды»,
«Фильм рекомендую к просмотру не только любителям и ценителям советской классики, но и вообще всем любителям кино! Это должен увидеть каждый! А если вы уже это смотрели — пересмотрите, чего вы ждёте!».
Вывод
История «Неуловимых мстителей» доказывает, что по-настоящему талантливое кино невозможно остановить никакими запретами. Оно находит дорогу к зрителю, даже спустя десятилетия остаётся актуальным и продолжает вдохновлять новые поколения.
Ранее мы писали: Копирует «Неуловимых мстителей» и даже Тарковского: «Министерство неджентльменских дел» Ричи назвали плагиатом