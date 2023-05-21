55-летняя Ольга Кабо даст фору Джеки Чану: вот в чем ее секрет

Ольга Кабо начала сниматься в кино еще в 80-х. После распада Союза актриса не осталась без работы, в отличие от многих ее коллег. Дело в том, что Кабо обладает навыками, которыми похвастается не каждый. Звезда фильма «Крестоносец» может дать фору самому Джеки Чану. Она в совершенстве владеет приемами рукопашного боя, фехтованием, также актриса является автогонщицей.

В студенческие годы наставник Кабо Сергей Бондарчук говорил, что артист должен уметь все. На уроках они занимались ритмикой, рукопашным боем и акробатикой. Эти навыки помогли Ольге в профессии, а позднее она стала профессиональным каскадером.

Это получилось случайно. В своих первых фильмах Кабо приходилось иметь дело с конным спортом и фехтованием. Актриса не хотела, чтобы ее работу выполняла дублерша, и все делала сама. И у Ольги все получилось. В 90-х Кабо стала членом Ассоциации каскадеров. В фильме «Крестоносец» артистке пришлось прыгать с 15-метровой высоты, а на съемках ленты «Приключения Квентина Дорварда» Ольга провела уйму времени в седле.

55-летняя актриса не знает, что такое сдаваться. Когда на нее накатывает лень, она говорит себе: «Ты же Кабо. Вставай и иди!» В этом секрет превосходной формы актрисы.