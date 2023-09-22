55 лет никак не дашь: старшая сестра Нетребко поражает моложавостью

Анна Нетребко близка со своей сестрой Натальей Эскильдсен. Певица младше ее на три года, но выглядит не так молодо и эффектно.

На днях Наталье исполнилось 55 лет, правда, в это невозможно поверить. В социальных сетях юбилярша опубликовала свою новую фотографию, сделанную на морском побережье. Женщина красовалась перед камерой в розовом бикини. Ее стройная фигура и длинные ноги поражают. Оперной диве о таких точеных формах остается только мечтать. Да и многие интернет-пользователи признались, что продали бы душу дьяволу за то, чтобы так потрясающе выглядеть.

Эскильдсен живет в Дании вместе со своей семьей. Несмотря на расстояние, сестры находят время, чтобы регулярно видеться. К тому же Наталья часто берет к себе единственного сына Нетребко — Тиаго. Мальчик любит проводить время у своей любимой тети, пока его родители на гастролях.