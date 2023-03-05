55 лет не за горами: обомлеете, увидев Екатерину Стриженову без тонны грима (фото)

В таком образе она бы не смогла вести ни один проект.

Для съемок телепередач ведущие и гости проходят почти такую же подготовку, как и актеры перед работой над фильмом. Именно поэтому при просмотре любого шоу зрители видят перед собой красивую картинку. Однако за ней скрывается кропотливая работа визажистов и постановщиков.

Одной из главных красавиц на российских телеэкранах считается Екатерина Стриженова. Скоро ей уже исполнится 55 лет, но кажется, что на внешности ведущей это никак не отражается. Впрочем, так происходит благодаря качественному гриму, скрывающему все недостатки и возрастные изменения кожи. Кроме того, правильное освещение выгодно подчеркивает только лучшие черты ее внешности.

Тем не менее поклонники женщины все-таки увидели ее природную красоту. В своем блоге Екатерина поделилась фото, на котором предстала перед камерой без плотного макияжа, из-за чего все морщины на ее лице и мешки под глазами стали отчетливо видны.