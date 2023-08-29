53-летняя Шиффер почти каждый день ест вредное блюдо: помогает оставаться стройной

Клаудия Шиффер не только знаменитая супермодель, но еще и самая настоящая ведьма. Иначе невозможно объяснить тот факт, что популярная красотка ест и не толстеет.

В 53 года блондинка остается тростиночкой. Любители вкусно поесть могут успокаивать себя тем, что знаменитость сидит на диетах и ходит вечно голодной. Но, к их огромному сожалению, это не так.

Мечта миллионов мужчин по всему миру выросла на пасте «Болоньезе», которую ее мама готовила почти каждый день. В детстве будущая секс-бомба не радовала родительницу хорошим аппетитом, а это блюдо пришлось ей по вкусу. И, чтобы девочка росла и набирала вес, ей не отказывали во вредном для фигуры угощении.

И до сих пор Шиффер не может отказать себе в порции любимых калорийных спагетти. Немка готовит их с говяжьим фаршем, помидорами, чесноком, кетчупом и верит, что такие предпочтения в еде помогают ей оставаться стройной.