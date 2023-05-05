53-летняя Дженнифер Лопес засветилась без фильтров и макияжа: фанаты в недоумении

В последнее время поклонники Дженнифер Лопес чаще всего обсуждают не творчество или вокальные данные знаменитости, а ее невероятную внешность. В 53 года певица выглядит гораздо моложе своих лет.

Злопыхатели утверждают, что женщина всегда использует фильтры на видео и сильно ретуширует свои фотографии. Кроме того, она почти всегда появляется на публике с плотным макияжем, который делают опытные визажисты. Профессионалы умело скрывают все неровности кожи и другие недостатки. Именно поэтому люди с подозрением относятся к красоте Джей Ло и пытались уличить исполнительницу в обмане.

Поп-певице надоели негативные комментарии такого рода, и она стала чаще делиться с подписчиками видео без фильтров и макияжа. После этого фанаты пришли в недоумение, поскольку звезда доказала, что даже в зрелом возрасте может похвастаться идеальным лицом.