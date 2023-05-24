52-летняя россиянка родила от молодого нигерийца: фото их близнецов растопит ваше сердце

Наталья Веденина ничем не отличалась от миллионов других россиянок. Жительница Череповца трудилась медсестрой, давно рассталась с мужем и вырастила сына. Женщина завела страницу на сайте знакомств, и ее жизнь кардинально изменилась.

Ею заинтересовался молодой темнокожий красавчик по имени Пауль Габриэль Сегун Аджайи. Наталья ответила на сообщение, не догадываясь, что пишет настоящему нигерийскому принцу. Их общению не помешала ни 18-летняя разница в возрасте, ни языковой барьер. Английский язык Веденина не знала, поэтому использовала онлайн-переводчик. Со временем между россиянкой и иностранцем возникли чувства, но их первая встреча состоялась лишь спустя три года.

Поскольку у Пауля не было визы, он не мог приехать в Россию. Нигериец отправил Наталье деньги, чтобы она смогла добраться до Африки. В аэропорту ее встречал не только возлюбленный, но и его семья. Спустя неделю мужчина предложил своей избраннице руку и сердце — и та согласилась.

Свадьбу играли на родине жениха и на родине невесты. Жить пара решила в России. Через четыре года в семье случилось пополнение: 52-летняя Веденина сделала ЭКО и родила мужу близнецов.

Счастливые родители назвали мальчиков Даниилом и Дэвидом, их фото не раз обсуждались в Сети. Внешность малышей никого не оставляла равнодушным. На детей обратили внимание в одном из модельных агентств Санкт-Петербурга. Однако Веденина не захотела, чтобы ее наследники в столь юном возрасте участвовали в фотосессиях и ходили по подиуму.

Добавим, что Пауль был примерным отцом, но в 2018 году произошла страшная трагедия. Нигериец отправился в ночной клуб, откуда уже не вернулся. Прямо на танцполе у него случился обширный инфаркт — спасти мужа Натальи не удалось.