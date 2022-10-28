51-летнюю Кристину Орбакайте не узнать: помолодела за одну ночь

Кристина Орбакайте не любит говорить о том, ложилась ли под нож пластического хирурга. Между тем ранее в Сети писали, что певица все же перенесла ряд операций, из-за чего даже запретила фотографам делать ее снимки крупным планом.

Тем временем поклонники отмечают, что внешность артистки сильно изменилась. Одни твердят, что с годами она становится все больше похожа на свою мать Аллу Пугачеву. Другие говорят, что знаменитость обладает собственной неповторимой красотой и выглядит гораздо моложе своего возраста.

Новая публикация Орбакайте в социальных сетях и вовсе лишила многих подписчиков дара речи. Буквально за одну ночь исполнительница изменилась до неузнаваемости. В кадре ролика, обнародованного звездой, она предстала перед фанатами с новой прической и цветом волос.

Знаменитость изменила своему любимому блонду и стала шатенкой с волосами до плеч. Свой образ Кристина дополнила строгим костюмом с пиджаком и юбкой, а также очками. Оказалось, что перемены в имидже артистки носят вынужденный и временный характер.