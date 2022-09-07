500 000 рублей в спичечном коробке: в фильме «Черный принц» нашли нелепый ляп

Детективная трилогия про полковника Зорина стала хитом для советских телезрителей в 70-х годах. Они с интересом следили за расследованиями принципиального милицейского в исполнении Всеволода Санаева. Например, во втором фильме серии «Черный принц» Зорин вместе с командой расследовал похищение крупного бриллианта, оставшегося в одной из квартир еще с дореволюционных времен.

Но внимательный телезритель в Дзен-канале «Вагант» обратил внимание на нелепый ляп в ленте. По сюжету персонажи прячут увесистый бриллиант под названием Черный принц стоимостью в 500 тысяч рублей то в спичечном коробке, то в горчичнице. Драгоценность зрители видят только в финале картины уже в руках Зорина. Блогер не поленился и изготовил подобное украшение из бумаги, ориентируясь на габариты в кадре.

Получился предмет длиной в 70 или даже 75 мм. Между тем длина коробка составляет около 55 мм, а высота горчичницы не превышает и 50 мм. А значит, Черный принц в эти «тайники» ни за что бы не поместился.