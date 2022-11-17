«50 оттенков серого» и «Алые паруса»: ахнете, какую связь между ними нашли

Эротический роман «Пятьдесят оттенков серого» появился на полках книжных магазинов в 2011 году, а спустя четыре года в прокат вышла экранизация произведения. Писательница Э. Л. Джеймс не раз признавалась, что черпала вдохновение в серии книг «Сумерки», однако многие пользователи Сети уверены, что на самом деле она брала за основу совсем другое произведение.

Как оказалось, внимательные пользователи Сети обнаружили много общего у «Пятидесяти оттенков» и повести Александра Грина «Алые паруса». В обоих произведениях есть девушка, в которую влюбляется незаурядный главный герой из высшего общества, не обращающий внимание на ее простое происхождение.

Также в обеих книгах главных героев можно назвать романтиками, однако в «Пятидесяти оттенках» у Кристиана Грея более современные представления об этом чувстве. И оба они готовы на многое ради своих избранниц. Героини же тянутся к своим возлюбленным, ведь понимают всю значимость этих отношений.

И именно эти черты, как уверен автор Дзен-канала «Дракон старой гвардии», объединяют два знаменитых произведения и дают понять, что Э. Л. Джеймс вдохновлялась не только произведениями Стефани Майер.