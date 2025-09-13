50 оттенков кино СССР: только внимательные вспомнят, какого цвета 5 деталей из легендарных фильмов (тест)

Проверим, обращаете ли вы внимание на цвет кофточки или шапки.

Советские фильмы многим из нас отлично знакомы с детства. Мы можем цитировать фразы героев и напевать песни из них, но вот насколько хорошо мы помним картинку? Особенно цвета — те самые, которые создавали неповторимую атмосферу каждой комедии или драмы.

Давайте проверим, насколько ярко вы помните визуальную палитру советского кино. В этом тесте вас ждут пять знаменитых кадров — попробуйте угадать, какие цвета в них главные.

Не переживайте, если что-то забудется — всегда можно пересмотреть эти фильмы снова и открыть их для себя по-новому. Желаем удачи!

