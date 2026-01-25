«50 оттенков фекалий» возвращаются: провальную экранизацию Стругацких превратят в хоррор про упырей

Упыри, вурдалаки, вервольфы – как только не называют этих чудищ.

К «Трудно быть богом» Алексея Германа в России отношение особое – его ругают ровно так же, как хвалят. Тем удивительнее, что один из главных хоррор-режиссеров современности Роберт Эггерс назвал этот трехчасовой, грязный и абсурдный шедевр источником вдохновения для своего нового фильма «Оборотень».

Фильм, съемки которого уже завершены, станет самой мрачной работой Эггерса. Действие развернется в Англии XIII века, а сценарий, написанный вместе с исландским поэтом Сьоном, будет использовать аутентичный язык эпохи с пояснениями для зрителя.

По сюжету это история о средневековом оборотне, но подход – максимально реалистичный и беспощадный, в духе лучших работ режиссера.

Визуальные параллели с фильмом Германа неслучайны. «Трудно быть богом» – хроника грязи, жестокости и абсурда средневекового быта, снятая с документальной дотошностью. Отсюда и отзывы в стиле «50 оттенков фекалий» – не все зрители были готовы к такой жести.

Именно эту эстетику «грязного реализма», лишенного голливудского лоска, Эггерс планирует перенести в свой хоррор. Вместо гламурного фэнтези зрителей ждет погружение в мрачный, тесный мир, где ужас прорастает из самой почвы и социальной безысходности.

А еще главных ролях ожидаются звезды «Носферату» – Аарон Тейлор-Джонсон, Уиллем Дефо и Лили-Роуз Депп, так что скучать явно не придется. Премьера «Оборотня» намечена на 25 декабря 2026 года.